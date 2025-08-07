Ягодный смузи-боул — витаминный заряд на весь день

Смузи-боул с ягодами и орехами — это не только красивое, но и очень полезное блюдо. Такой завтрак зарядит энергией на весь день и обеспечит организм витаминами. Готовится он быстро из простых ингредиентов, а выглядит как настоящее произведение искусства.

Ингредиенты:

замороженные ягоды (клубника, малина, черника) — 150 г;

банан — 1 шт.;

натуральный йогурт — 100 мл;

молоко (или растительное молоко) — 50 мл;

мед — 1 ч. л. (по желанию);

мюсли — 2 ст. л.;

грецкие орехи — 10 г;

семена чиа — 1 ч. л.;

свежие ягоды — для украшения.

Приготовление:

В блендере взбейте замороженные ягоды, банан, йогурт и молоко. Вылейте смесь в глубокую тарелку. Сверху выложите мюсли, орехи и семена чиа. Украсьте свежими ягодами и листиками мяты. По желанию можно добавить каплю меда.

Такой смузи-боул лучше есть сразу после приготовления. Он идеально подходит для легкого завтрака или полезного перекуса.

