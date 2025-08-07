Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 05:19

Ягодный смузи-боул — витаминный заряд на весь день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смузи-боул с ягодами и орехами — это не только красивое, но и очень полезное блюдо. Такой завтрак зарядит энергией на весь день и обеспечит организм витаминами. Готовится он быстро из простых ингредиентов, а выглядит как настоящее произведение искусства.

Ингредиенты:

  • замороженные ягоды (клубника, малина, черника) — 150 г;
  • банан — 1 шт.;
  • натуральный йогурт — 100 мл;
  • молоко (или растительное молоко) — 50 мл;
  • мед — 1 ч. л. (по желанию);
  • мюсли — 2 ст. л.;
  • грецкие орехи — 10 г;
  • семена чиа — 1 ч. л.;
  • свежие ягоды — для украшения.

Приготовление:

  1. В блендере взбейте замороженные ягоды, банан, йогурт и молоко.
  2. Вылейте смесь в глубокую тарелку.
  3. Сверху выложите мюсли, орехи и семена чиа.
  4. Украсьте свежими ягодами и листиками мяты.
  5. По желанию можно добавить каплю меда.

Такой смузи-боул лучше есть сразу после приготовления. Он идеально подходит для легкого завтрака или полезного перекуса.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
смузи
бананы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
