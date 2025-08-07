Ягодный смузи-боул — витаминный заряд на весь день

Смузи-боул с ягодами и орехами — это не только красивое, но и очень полезное блюдо. Такой завтрак зарядит энергией на весь день и обеспечит организм витаминами. Готовится он быстро из простых ингредиентов, а выглядит как настоящее произведение искусства.
Ингредиенты:
- замороженные ягоды (клубника, малина, черника) — 150 г;
- банан — 1 шт.;
- натуральный йогурт — 100 мл;
- молоко (или растительное молоко) — 50 мл;
- мед — 1 ч. л. (по желанию);
- мюсли — 2 ст. л.;
- грецкие орехи — 10 г;
- семена чиа — 1 ч. л.;
- свежие ягоды — для украшения.
Приготовление:
- В блендере взбейте замороженные ягоды, банан, йогурт и молоко.
- Вылейте смесь в глубокую тарелку.
- Сверху выложите мюсли, орехи и семена чиа.
- Украсьте свежими ягодами и листиками мяты.
- По желанию можно добавить каплю меда.
Такой смузи-боул лучше есть сразу после приготовления. Он идеально подходит для легкого завтрака или полезного перекуса.
