Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 05:35

Быстрая домашняя выпечка: пирог с яйцом и капустой

Пирог с яйцом и капустой: простой рецепт Пирог с яйцом и капустой: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный, сытный, румяный — капустный пирог как из детства. Начинка получается сочной и нежной, а тесто — мягким. Попробуйте приготовить по нашему рецепту!

Для начинки нарежьте 300 г свежей капусты как можно тоньше, посолите и слегка помните руками, чтобы стала мягкой. Добавьте измельченную зелень по вкусу и 3 вареных яйца, порезанных кубиками. Поперчите, перемешайте — и начинка готова.

Теперь приготовьте тесто: соедините 2 яйца с 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахарного песка. Влейте 250 мл кефира или простокваши, добавьте 1/2 ч. л. соды. Всыпьте 200 г просеянной муки и перемешайте до однородности — тесто должно быть чуть гуще, чем на оладьи.

Смажьте форму подсолнечным маслом, вылейте половину теста, разровняйте. Выложите начинку ровным слоем, сверху залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут, пока пирог не станет золотистым. После остывания он легко режется и не крошится.

Этот пирог удобно брать с собой на пикник или в дорогу. Он вкусный и в теплом, и в холодном виде.

  • Совет: начинку можно разнообразить, добавив обжаренный лук, грибы или сыр. А чтобы корочка была особенно аппетитной, смажьте пирог перед выпечкой взбитым яйцом.

Читайте также: картофельно-капустные котлеты с секретом — недорогая и вкусная идея для ужина.

пироги
выпечка
рецепты
рецепт
кулинария
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область
Россиянам ответили, кому достается автомобиль при разводе
В Госдуме назвали способ защититься от нового вида мошенничества
День дачника 23 июля: как отметить праздник с вдохновением
Жители Запорожской области могут оказаться в зоне боев из-за Киева
Режим чрезвычайной ситуации введен в одном из городов КБР
Быстрая домашняя выпечка: пирог с яйцом и капустой
Известной русскоязычной певице могут запретить въезд в РФ
Россиянам рассказали, как не потерять квартиру при разводе
В Госдуме рассказали о важной для России постановке в Большом театре
В Раде объяснили, как Запад реализует на Украине «ненужное старье»
Как выбрать лазерный уровень: простой гид для новичков и профи
В двух российских аэропортах временно не летают самолеты
В Израиле посчитали призыв к прекращению огня на территории Газы вредным
Стало известно, почему ВСУ не переходят в наступление
Российские карты UnionPay одного известного банка не работают в ЕС
Перечислены фразы, по которым дети могут распознать мошенников
Россиянам раскрыли, отменят ли ЖКУ-льготы из-за повышения тарифов
Врач раскрыла, как правильно хранить фрукты и ягоды на самом деле
Одно из государств ЕС увеличит закупки российского газа
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.