Быстрая домашняя выпечка: пирог с яйцом и капустой

Ароматный, сытный, румяный — капустный пирог как из детства. Начинка получается сочной и нежной, а тесто — мягким. Попробуйте приготовить по нашему рецепту!

Для начинки нарежьте 300 г свежей капусты как можно тоньше, посолите и слегка помните руками, чтобы стала мягкой. Добавьте измельченную зелень по вкусу и 3 вареных яйца, порезанных кубиками. Поперчите, перемешайте — и начинка готова.

Теперь приготовьте тесто: соедините 2 яйца с 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахарного песка. Влейте 250 мл кефира или простокваши, добавьте 1/2 ч. л. соды. Всыпьте 200 г просеянной муки и перемешайте до однородности — тесто должно быть чуть гуще, чем на оладьи.

Смажьте форму подсолнечным маслом, вылейте половину теста, разровняйте. Выложите начинку ровным слоем, сверху залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут, пока пирог не станет золотистым. После остывания он легко режется и не крошится.

Этот пирог удобно брать с собой на пикник или в дорогу. Он вкусный и в теплом, и в холодном виде.

Совет: начинку можно разнообразить, добавив обжаренный лук, грибы или сыр. А чтобы корочка была особенно аппетитной, смажьте пирог перед выпечкой взбитым яйцом.

Читайте также: картофельно-капустные котлеты с секретом — недорогая и вкусная идея для ужина.