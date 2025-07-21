Быстро растет и пахнет карамелью! Неприхотливый многолетник для сада

Алиссум приморский «Крамельный» — ароматное украшение сада. Этот почвопокровыный многолетник — идеальный выбор для создания живописных цветочных ковров. Цветок высотой 10–20 см радует пышным цветением с начала лета до осени, наполняя воздух нежным карамельным ароматом. Смесь сортов включает контрастные оттенки фиолетового, создавая эффектные пятна в цветниках.

Растение прекрасно подходит для бордюров, альпийских горок, подпорных стенок и горшечного выращивания. Оно гармонично сочетается с карликовыми хвойными и другими низкорослыми культурами. Алиссум холодостоек, предпочитает легкие дренированные почвы с нейтральной кислотностью и не терпит переувлажнения.

Для раннего цветения рекомендуется рассадный способ: посев в марте, высадка в грунт в конце апреля — начале мая. Всего через несколько недель после посадки компактные кустики покрываются множеством мелких цветков, привлекающих пчел и бабочек.

«Крамельный» алиссум — прекрасное решение для тех, кто хочет создать долгоцветущий, ароматный и простой в уходе цветник!

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