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21 июля 2025 в 06:00

Быстро растет и пахнет карамелью! Неприхотливый многолетник для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Алиссум приморский «Крамельный» — ароматное украшение сада. Этот почвопокровыный многолетник — идеальный выбор для создания живописных цветочных ковров. Цветок высотой 10–20 см радует пышным цветением с начала лета до осени, наполняя воздух нежным карамельным ароматом. Смесь сортов включает контрастные оттенки фиолетового, создавая эффектные пятна в цветниках.

Растение прекрасно подходит для бордюров, альпийских горок, подпорных стенок и горшечного выращивания. Оно гармонично сочетается с карликовыми хвойными и другими низкорослыми культурами. Алиссум холодостоек, предпочитает легкие дренированные почвы с нейтральной кислотностью и не терпит переувлажнения.

Для раннего цветения рекомендуется рассадный способ: посев в марте, высадка в грунт в конце апреля — начале мая. Всего через несколько недель после посадки компактные кустики покрываются множеством мелких цветков, привлекающих пчел и бабочек.

«Крамельный» алиссум — прекрасное решение для тех, кто хочет создать долгоцветущий, ароматный и простой в уходе цветник!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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