В ГД объяснили, как будут наказывать за поиск экстремистских материалов

В ГД объяснили, как будут наказывать за поиск экстремистских материалов Боярский: штрафы за поиск экстремистских материалов определит судебная практика

Депутаты будут следить за практикой применения закона о наказании за поиск экстремистских материалов, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в случае выявления каких-то «перекосов» механизм будут «донастраивать».

Если вас беспокоят штрафы, <…> должна быть наработана судебная практика, потому что они будут выписываться судом. Посмотрим на первое дело, кто попадется на поиске злонамеренных материалов, — отметил он.

Он напомнил, что в списке Роскомнадзора 5473 материала признаны экстремистскими, этот реестр будет пополняться. Кроме того, Боярский предположил, что поправки могут вступить в силу уже к 1 сентября.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев уточнил, что граждан не будут наказывать за использование экстремистских соцсетей по новому закону о поиске экстремистских материалов. По его словам, штрафовать будут только в случае наличия умысла и внесения искомого материала в соответствующий список.