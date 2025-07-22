Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 15:40

Восьмилетний мальчик полгода проходил с пластиковым колпачком в легких

Врачи Центра Рошаля извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Из бронхов восьмилетнего мальчика был извлечен пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля решили проблему за 30 минут. Мальчика уже выписали из медучреждения.

Врачи Центра Рошаля извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода, — объяснили в ведомстве.

В материале сказано, что мальчик пожаловался на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению на протяжении шести месяцев. После обследования специалисты установили нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом легком ребенка.

Ранее сообщалось, что врачи не распознали рак кишечника у 26-летней жительницы Канады Шаннин Пейн. В частности, медики приняли симптомы за геморрой и другие заболевания — воспаление кишечника, болезнь Крона, непереносимость лактозы. С начала 2023 года пациентка неоднократно обращалась за помощью, жалуясь на тошноту и болевые ощущения в животе после еды. Однако врачи не провели необходимых обследований на наличие рака из-за ее молодого возраста.

Подмосковье
дети
операции
врачи
легкие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хрен на редьку»: экс-депутат Рады о замене Шмыгаля на Свириденко
Семьи погибших бойцов ВСУ взбунтовались. Зеленскому придет конец?
Инфекционист раскрыла, кому грозит заражение бактерией Vibrio
Военэксперт ответил, зачем ВСУ могут оттягивать резервы под Павлоград
Лавров уличил Европу в «международном оборзении»
Военкоры увидели оптимистичный сигнал в переброске техники ВСУ
В Госдуме назвали Сырского изменником Родины
Адвокат раскрыл новый поворот в задержании сотрудников Baza
Школьница изрезала свою бабушку ножом из-за смартфона
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Попытка прорыва и битва за Зеленый Гай: новости СВО на вечер 22 июля
В РПЦ оценили идею запретить движение сатанизма в России
Вестминстерскому дворцу предсказали незавидную судьбу Нотр-Дама
Психолог рассказала, как супругам достичь равновесия в отношениях
В Китае набирает популярность необычный способ борьбы с жарой
Пойманный на педофилии петербуржец попался на рассылке детского порно
Трампа обругали в прямом эфире американского телеканала
Юрист ответил, почему мигранты-насильники из Приморья получили низкие сроки
В Госдуме выразили недоумение по поводу операции младенцу на дому
Прокуратура Приморья не согласилась с приговором мигрантам-насильникам
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.