Восьмилетний мальчик полгода проходил с пластиковым колпачком в легких

Из бронхов восьмилетнего мальчика был извлечен пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля решили проблему за 30 минут. Мальчика уже выписали из медучреждения.

Врачи Центра Рошаля извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода, — объяснили в ведомстве.

В материале сказано, что мальчик пожаловался на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению на протяжении шести месяцев. После обследования специалисты установили нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом легком ребенка.

Ранее сообщалось, что врачи не распознали рак кишечника у 26-летней жительницы Канады Шаннин Пейн. В частности, медики приняли симптомы за геморрой и другие заболевания — воспаление кишечника, болезнь Крона, непереносимость лактозы. С начала 2023 года пациентка неоднократно обращалась за помощью, жалуясь на тошноту и болевые ощущения в животе после еды. Однако врачи не провели необходимых обследований на наличие рака из-за ее молодого возраста.