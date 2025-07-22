В Кремле раскрыли, будут ли в России запрещать иностранные мессенджеры

В Кремле раскрыли, будут ли в России запрещать иностранные мессенджеры Орешкин заявил, что блокировки иностранных мессенджеров в России не планируются

Власти не намерены блокировать иностранные мессенджеры, сообщил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов». Он подчеркнул, что речь идет о соответствии сервисов российским требованиям.

Понятно, нет у властей никогда такого желания все запретить, потому что это приведет к негативным последствиям, — отметил замруководителя администрации.

По словам Орешкина, существуют определенные условия, касающиеся регистрации и предотвращения мошеннических действий с использованием телекоммуникационных ресурсов. Он отметил, что если мессенджеры, как отечественные, так и зарубежные, будут соответствовать этим требованиям, никаких ограничений для них не возникнет.

Вместе с тем, он акцентировал внимание на необходимости развития собственных сервисов. Орешкин призвал пользователей обратить внимание на мессенджер МАХ и поддерживать его разработчиков, чтобы сделать его более удобным и конкурентоспособным по сравнению с другими платформами.

Также он рассказал о возможностях МАХ. Сервис может предложить более глубокую интеграцию с банковской системой, которая станет недоступна в международных мессенджерах из-за рисков безопасности и угрозы кражи денежных средств у пользователей.

Ранее стало известно, что MAX интегрировал новую систему мониторинга безопасности. Над ней работали инженеры VK, благодаря которым значительно ускорится реакция на потенциальные угрозы.