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17 июля 2025 в 20:18

Платформа MAX усилила свою систему безопасности

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Платформа MAX интегрировала новую систему мониторинга безопасности, разработанную инженерами VK. Это решение содержит более 10 петабайт данных для проведения киберрасследований, что значительно ускоряет реакцию на потенциальные инциденты, обеспечивая проактивный и превентивный подход к выявлению угроз.

Внедренная система представляет собой SIEM-решение (Security Information and Event Management), которое анализирует более 3 млн событий в секунду (EPS) от инфраструктуры компании, сетевых устройств и приложений. В настоящее время VK SIEM обрабатывает свыше 200 млрд событий информационной безопасности ежедневно.

Эта технология не просто защищает текущую аудиторию, но и готова масштабироваться на десятки миллионов пользователей. Многие компании реагируют на инциденты постфактум, наша же система анализирует любые подозрительные действия в момент их совершения, выявляя угрозы и мошенников до того, как они навредят пользователям, — отметил руководитель SOC VK Дмитрий Куколев.

Ранее в пресс-службе VK сообщили, что в российском мессенджере MAX началось тестирование каналов. В оценке новой функции принимают участие средства массовой информации, известные блогеры и знаменитости.

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