Платформа MAX усилила свою систему безопасности

Платформа MAX интегрировала новую систему мониторинга безопасности, разработанную инженерами VK. Это решение содержит более 10 петабайт данных для проведения киберрасследований, что значительно ускоряет реакцию на потенциальные инциденты, обеспечивая проактивный и превентивный подход к выявлению угроз.

Внедренная система представляет собой SIEM-решение (Security Information and Event Management), которое анализирует более 3 млн событий в секунду (EPS) от инфраструктуры компании, сетевых устройств и приложений. В настоящее время VK SIEM обрабатывает свыше 200 млрд событий информационной безопасности ежедневно.

Эта технология не просто защищает текущую аудиторию, но и готова масштабироваться на десятки миллионов пользователей. Многие компании реагируют на инциденты постфактум, наша же система анализирует любые подозрительные действия в момент их совершения, выявляя угрозы и мошенников до того, как они навредят пользователям, — отметил руководитель SOC VK Дмитрий Куколев.

Ранее в пресс-службе VK сообщили, что в российском мессенджере MAX началось тестирование каналов. В оценке новой функции принимают участие средства массовой информации, известные блогеры и знаменитости.