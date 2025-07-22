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22 июля 2025 в 15:26

Госдума приняла закон об использовании VPN

Госдума приняла закон о признании использования VPN отягчающим обстоятельством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании 22 июля приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании использования технологий обхода блокировок (VPN) отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Кроме того, депутаты проголосовали за ужесточение ответственности за незаконный оборот персональных данных. Поправки внесены в статью 63 Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с законом с 1 сентября 2025 года отягчающим обстоятельством будет признаваться совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, — говорится в сообщении.

Особое внимание в законе уделено борьбе с незаконным оборотом персональной информации. Теперь организация деятельности по передаче мобильных номеров и данных для регистрации на интернет-ресурсах, если данное деяние совершено из корыстных побуждений или для совершения других преступлений, будет наказываться штрафом до 700 тысяч рублей. Также вводится наказание в виде запрета занимать определенные должности сроком до двух лет, принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

Отдельные положения документа направлены на защиту суверенитета России в цифровом пространстве. Иностранным должностным лицам и представителям международных организаций, в которых не участвует РФ, теперь грозит до пяти лет лишения свободы за проведение на территории страны следственных или оперативно-розыскных мероприятий без согласования с российскими правоохранительными органами. Это касается и случаев использования средств видеосвязи для взаимодействия с лицами, находящимися в России.

Ранее Государственная дума в ходе пленарного заседания также приняла в третьем чтении закон, устанавливающий штрафы за поиск в Сети экстремистских материалов. Кроме того, поправки предусматривают штрафы за рекламу VPN-сервисов.

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