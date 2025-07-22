Грузия выделила участок земли для Азербайджана Грузия выделила Азербайджану территорию в Тбилиси для посольства республики

Грузия передала Баку участок земли в Тбилиси под посольство Азербайджана в республике, говорится в распоряжении властей. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Азербайджан сможет бесплатно пользоваться территорией в Тбилиси в течение 49 лет. Таковы условия аренды в соответствии с документом властей. Площадь участка составляет 69 квадратных километров. Отмечается, что указ был подписан 18 июля, но об этом стало известно лишь спустя несколько дней.

Ранее премьер-министр Грузии сообщил, что на действующее правительство страны пытаются навесить ярлык пророссийского. Кобахидзе объяснил это тем, что власти республики отказываются выполнять задания извне. Политик указал на причастность США к происходящему в стране.

Кобахидзе также обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отсутствии дипломатического такта. Грузинский политик так оценил письмо коллег в День независимости республики, где они осудили действия местных властей.