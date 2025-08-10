Лучшее грузинское блюдо! Готовим хачапури по-аджарски — аппетитно и просто

Мягкое дрожжевое тесто, ароматная сырная начинка и яйцо с растопленным маслом в центре — классика, которая покорила весь мир.

Мягкое дрожжевое тесто готовится из 300 мл теплого молока, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 2 ст. л. растительного масла и примерно 400 г муки. Дайте ему подойти, затем разделите на части, раскатайте в овалы и заверните бортики, придавая форму лодочки.

Начинку делают из смеси имеретинского сыра и сулугуни, иногда добавляют немного феты или моцареллы — сыра нужно примерно 300 г. Сырную массу выкладывают внутрь лодочек и выпекают до румяности — примерно 12–15 минут. Для этого отправьте заготовки в разогретую до 220 °C духовку.

Потом в серединку каждого хачапури вбейте сырое яйцо, добавьте кусочек масла (где-то 10 г) и верните в духовку на пару минут, чтобы белок слегка схватился, а желток остался жидким.

Подают хачапури сразу из духовки: отламывают кусочек теста, макают в сырно-яичную середину — и наслаждаются.

Совет: используйте мягкое сливочное масло, оно придаст начинке особенную шелковистость.

