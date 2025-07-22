В Госдуме предложили предоставлять пенсионерам дополнительный отпуск Миронов: пенсионеры должны больше проводить время с внуками

В Госдуме предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров. Как сообщил 360.ru руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов, эти люди должны заниматься здоровьем и проводить больше времени с внуками.

Пенсионеры, которые продолжают работать, вносят заметный вклад в экономику, <...> Несомненно, эта категория трудящихся заслуживает особого внимания и поддержки, — подчеркнул Миронов.

Как сообщила ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова, работающим пенсионерам в России предоставляется ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. Она напомнила, что, согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, отпуск без сохранения заработной платы дается работодателем по письменному заявлению пенсионера.

До этого сообщалось, что численность пенсионеров в России сократилась на 208 тысяч человек за первые три месяца 2025 года. По данным Социального фонда РФ, на 1 апреля количество получателей пенсий составило 40,96 млн против 41,17 млн в январе, при этом около 33 млн из них являются неработающими пенсионерами.