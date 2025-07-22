Нежные печеночные оладьи: с этим рецептом даже дети будут просить добавки

Нежные печеночные оладьи: с этим рецептом даже дети будут просить добавки

Нежные печеночные оладьи — это сытное и полезное блюдо с удивительно мягкой текстурой внутри и аппетитной золотистой корочкой снаружи. Их вкус — это идеальный баланс насыщенного аромата печени с нотками лука и чеснока, дополненный легкой пряностью специй.

Для приготовления понадобится: 500 г куриной или говяжьей печени, 1 крупная луковица, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло для жарки. Печень промойте, удалите пленки, нарежьте кусочками. Лук очистите. Пропустите печень и лук через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте яйца, измельченный чеснок, муку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.

Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной. С этим рецептом даже дети будут просить добавки!

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