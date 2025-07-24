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24 июля 2025 в 17:00

Суп с курицей в азиатском стиле! Вкусное блюдо с соевым соусом и сельдереем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп с курицей в азиатском стиле! Вкусное блюдо с соевым соусом и сельдереем! Этот ароматный суп сочетает нежную курицу, свежие овощи и яркие нотки лимона и белого вина. Легкий, но насыщенный вкус делает его идеальным блюдом для любого времени года.

Ингредиенты

  • Куриные грудки — 2 шт. (около 400 г)
  • Морковь — 1 шт. (100 г)
  • Сельдерей — 1/2 стебля (50 г)
  • Зеленый лук — 2 стебля
  • Лук-шалот — 2 шт.
  • Лимонный сок — из 1 лимона
  • Белое вино — 100 мл
  • Овощной бульон — 1,5 л
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Тимьян — 1 веточка
  • Соль, соевый соус и перец — по вкусу

Приготовление

  1. Довести овощной бульон до кипения, добавить куриные грудки и варить до готовности. Мясо вынуть, бульон процедить. В сотейнике обжарить лук-шалот на оливковом масле, добавить лавровый лист и тимьян. Влить вино, потушить пару минут, затем добавить лимонный сок и бульон.
  2. Варить на слабом огне 30 минут, после чего снова процедить. Вернуть бульон на огонь, добавить нарезанные сельдерей и морковь, готовить 10 минут. Курицу нарезать кубиками, положить в суп, приправить солью и перцем. Подавать, посыпав зеленым луком и добавив порционно соевый соус.

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супы
курица
Азия
простой рецепт
Ольга Шмырева
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