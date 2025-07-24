Суп с курицей в азиатском стиле! Вкусное блюдо с соевым соусом и сельдереем! Этот ароматный суп сочетает нежную курицу, свежие овощи и яркие нотки лимона и белого вина. Легкий, но насыщенный вкус делает его идеальным блюдом для любого времени года.
Ингредиенты
- Куриные грудки — 2 шт. (около 400 г)
- Морковь — 1 шт. (100 г)
- Сельдерей — 1/2 стебля (50 г)
- Зеленый лук — 2 стебля
- Лук-шалот — 2 шт.
- Лимонный сок — из 1 лимона
- Белое вино — 100 мл
- Овощной бульон — 1,5 л
- Оливковое масло — 1 ст. ложка
- Лавровый лист — 1 шт.
- Тимьян — 1 веточка
- Соль, соевый соус и перец — по вкусу
Приготовление
- Довести овощной бульон до кипения, добавить куриные грудки и варить до готовности. Мясо вынуть, бульон процедить. В сотейнике обжарить лук-шалот на оливковом масле, добавить лавровый лист и тимьян. Влить вино, потушить пару минут, затем добавить лимонный сок и бульон.
- Варить на слабом огне 30 минут, после чего снова процедить. Вернуть бульон на огонь, добавить нарезанные сельдерей и морковь, готовить 10 минут. Курицу нарезать кубиками, положить в суп, приправить солью и перцем. Подавать, посыпав зеленым луком и добавив порционно соевый соус.
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