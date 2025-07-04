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04 июля 2025 в 18:36

Британия намерена перевести ИИ-технологии на военные рельсы

Британский министр Кайл потребовал от ATI сосредоточиться на вопросах обороны

Питер Кайл Питер Кайл Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр по технологиям Великобритании Питер Кайл направил официальное требование к Институту Алана Тьюринга (ATI) — ведущему научному центру страны в сфере искусственного интеллекта — сосредоточиться на оборонных и военных технологиях, пишет The Guardian со ссылкой на соответствующее письмо. Он также потребовал провести внутреннюю реформу.

В дальнейшем проекты в области обороны и национальной безопасности должны стать основой деятельности ATI, соответственно, необходимо укрепить взаимодействие с британскими службами безопасности, обороны и разведки, — написал Кайл в письме.

Министр указал на необходимость заменить руководство института. По его словам, после преобразований ATI должен будет в приоритетном порядке заниматься вопросами обороны, национальной безопасности и обеспечением технологического суверенитета в сфере ИИ.

В МИД РФ ранее заявили, что Россия выступает за то, чтобы тематика ИИ рассматривалась под эгидой ООН с учетом интересов всех стран. В ведомстве отметили, что проникновение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизни «сопряжено с появлением новых рисков».

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