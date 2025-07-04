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04 июля 2025 в 09:30

Быстрый завтрак за 20 минут! Картофельные лепешки без замеса теста и возни!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим картофельные лепешки — вкуснее пирожков! Забудьте о долгой возне с тестом — эти нежные лепешки из картофеля готовятся в разы быстрее, а получаются такими вкусными, что исчезают со сковороды моментально! Хрустящие снаружи, мягкие внутри, с аппетитной румяной корочкой — идеальный завтрак или сытный перекус в любое время дня.

Отварите 4 крупные картофелины в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре без комочков. Добавьте 1 яйцо, 3 ст. л. муки, щепотку соли и специи по вкусу (отлично подойдет черный перец и немного сушеного чеснока). Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. Разделите массу на 6–8 частей, сформируйте круглые лепешки толщиной около 1 см. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной, зеленью или любимым соусом — они хороши в любом виде!

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лепешки
завтраки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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