01 апреля 2026 в 03:14

Глава судебной власти Ирана погиб при воздушной атаке в Тегеране

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи погиб в результате авиаудара по столице страны. Информация о гибели поступила от телеканала Al Hadath.

Источники уточнили, что точные обстоятельства инцидента пока выясняются. Официальные иранские органы не давали комментариев по поводу случившегося.

Ранее Корпус стражей Исламской республики подтвердил гибель главы ВМС Алирезы Тангсири. Пресс-служба КСИР пояснила, что военный получил смертельные ранения во время атаки.

В то же время в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, заместитель руководителя Министерства иностранных дел страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора, так как Вашингтон и Тель-Авив пытаются нанести максимально возможный ущерб Ирану.

Кроме того, сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах.

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
