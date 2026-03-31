Забудьте про скучные бутерброды! Колбаска в воздушном кляре — тот самый завтрак, когда хочется и быстро, и по-домашнему

Когда холодильник «поет» о минимализме, а времени на готовку — считанные минуты, этот рецепт становится палочкой-выручалочкой. Колбаса, яйцо, мука, молоко — из этого набора продуктов за четверть часа рождается горячее, сытное и очень аппетитное блюдо.

Что понадобится

Вареная колбаса (диаметр 4-5 см) — 300 г, яйца — 2 шт., молоко — 100 мл, мука пшеничная — 5-6 ст. л., соль — 0.5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, масло растительное для жарки — 100 мл, укроп свежий — 3-4 веточки (для подачи).

Как готовлю

Колбасу нарезаю кружочками толщиной около 1 см. Для приготовления кляра в миске взбиваю яйца венчиком с солью и перцем до однородности. Тонкой струйкой вливаю молоко, продолжая взбивать.

Постепенно добавляю просеянную муку, активно перемешивая, пока консистенция не станет похожей на тесто для густых панкейков. В глубокой сковороде хорошо разогреваю растительное масло (слой около 0.5 см).

Каждый кружочек колбасы обмакиваю в кляр, даю излишкам стечь и аккуратно выкладываю в разогретое масло. Обжариваю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до появления равномерной золотистой корочки.

Готовые ломтики выкладываю на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла. Перед подачей украшаю мелко рубленным свежим укропом. Идеально сочетается со сметаной, горчицей или томатным соусом.

