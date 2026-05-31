Я больше никогда не куплю магазинные колбаски — только эти купаты своими руками

Домашние купаты — это не страшно. Я сам боялся, что оболочка лопнет, но после первого раза магазинные колбаски потеряли смысл.

Ингредиенты

Свинина — 800 г, говядина — 200 г, сало — 100 г, лук — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, соль — 1,5 ч. л., черный перец — 1 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., ледяная вода — 100 мл, свиная черева — 3 м.

Как готовлю

Сначала я замачиваю череву в холодной воде на пару часов, потом промываю изнутри под краном — это убирает лишнюю соль.

Теперь надо вымесить фарш: лью ледяную воду и мешаю руками 10 минут, пока не появятся белые нити белка. Тем временем набиваю череву плотно, но без фанатизма, формирую колбаски по 15 см и убираю в холодильник на 12 часов.

Перед мангалом опускаю их в горячую воду на 2 минуты — это гарантия, что не лопнут. Жарю на средних углях, переворачивая каждые 4–5 минут, пока сок не станет прозрачным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Самое неожиданное открытие — сало добавляет не жир, а ту самую нежность, которая отличает домашние купаты от магазинных. Советую делать килограмм сразу — заморозить часть, и у вас всегда будет готовый ужин на мангале за 20 минут.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
