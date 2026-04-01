Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 1 апреля

В результате отражения атаки ВСУ обломки БПЛА упали в станице Кисляковской Кущевского района в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. Пострадавших нет.

«Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника попали на нежилой дом и в поле. Произошло возгорание, которое оперативно потушили. На месте работают оперативные и специальные службы», — сказано в публикации.

В Севастополе силы ПВО и Черноморский флот отразили атаку ВСУ, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. Сбиты две вражеские воздушные цели.

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбиты 2 воздушных цели. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал Развожаев.

В селе Почаево Грайворонского округа погиб мирный житель при атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина скончался на месте от ранений, вызванных детонацией FPV-дрона.

«При очередной атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Почаево Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона от полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал Гладков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Ленинградской области отразили атаку ВСУ в портовой зоне Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО сбили 17 беспилотных летательных аппаратов над регионом.

«Сбито 17 БПЛА. Идет отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга», — написал Дрозденко.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что серия мощных взрывов прозвучала над Самарой и территорией области. Как пишет канал, в регионе работали системы ПВО и были поражены воздушные цели. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По сообщению SHOT, первые громкие хлопки прозвучали около 02:40 по местному времени (01:40 мск), всего прогремело от восьми до десяти взрывов. По мнению канала, в небе наблюдались яркие вспышки, при этом видимых последствий на земле не замечено.

Также силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 58 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в МО.

Отмечается, что 32 аппарата были сбиты над Брянской областью, 15 — над Смоленской, пять — над Белгородской и по два — над Курской, Новгородской и Псковской областями.

Кроме того, над Брянской областью ликвидировали три украинских дрона самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожено три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор.

Читайте также:

Самолет Ан-26 разбился над Крымом: жертвы, причины крушения, что известно

Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше

Удары по 13 регионам, трупы под завалами, шпион: ВСУ атакуют РФ 31 марта