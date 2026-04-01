Самолет Ан-26 разбился над Крымом: жертвы, причины крушения, что известно

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение над Крымом. Что об этом известно, сколько человек погибли, что сказали в Минобороны РФ?

Что известно о крушении Ан-26

Вечером 31 марта стало известно, что с военно-транспортным Ан-26 была потеряна связь во время планового перелета над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Судьба экипажа на тот момент была неизвестна.

«31 марта около 18:00 мск при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Поражающего воздействия по самолету не было. В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы. Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна», — говорилось в заявлении.

Что известно о жертвах крушения

Позднее было обнаружено место крушения самолета Ан-26 в ходе поисково-спасательной операции. Все 29 человек из числа пассажиров и членов экипажа погибли, уточнили в ведомстве.

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — сказали в МО РФ.

Источник с места катастрофы сообщил, что Ан-26 врезался в скалу. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.

На месте катастрофы работает комиссия Минобороны России. Поражающего воздействия по самолету не было, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Читайте также:

Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше

Удары по 13 регионам, трупы под завалами, шпион: ВСУ атакуют РФ 31 марта

Ситуация в Дубае 31 марта: атаки, пострадавшие, что с вылетами из России