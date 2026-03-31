31 марта 2026 в 23:17

Российский самолет Ан-26 перестал выходить на связь над Крымом

Минобороны РФ сообщило о потере связи с Ан-26 над Крымом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Связь с самолетом Ан-26 была потеряна во время планового перелета над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Судьба экипажа в данный момент неизвестна.

Поражающего воздействия по самолету не было, в предполагаемый район происшествия направились поисково-спасательные группы, — сказано в сообщении.

Ранее в эфире телеканала CBS показали новое видео столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk, которое произошло вблизи Вашингтона в январе 2025 года. Жертвами авиакатастрофы стали 67 человек.

Прежде стало известно, что основной причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines и военного вертолета Black Hawk, в результате которого погибли российские фигуристы, оказался неверно спланированный маршрут полета вертолета. Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что трагедию можно было предотвратить.

