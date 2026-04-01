Оперштаб сообщил о падении обломков БПЛА на Кубани Обломки БПЛА упали в станице Кисляковской Краснодарского края

В результате отражения атаки ВСУ обломки БПЛА упали в станице Кисляковской Кущевского района в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. Пострадавших нет.

Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника попали на нежилой дом и в поле. Произошло возгорание, которое оперативно потушили. На месте работают оперативные и специальные службы, — сказано в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника над различными регионами страны. Атаки продолжались с 23:00 до 07:00. По информации ведомства, сбитые дроны были замечены над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областями. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Московский регион.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после удара ВСУ по зданию правительства пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Он получил осколочные ранения.