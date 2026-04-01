01 апреля 2026 в 00:10

В Белгородской области погиб мирный житель при атаке ВСУ

Гладков: в селе Почаево Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В селе Почаево Грайворонского округа погиб мирный житель при атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина скончался на месте от ранений, вызванных детонацией FPV-дрона.

При очередной атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Почаево Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона от полученных ранений мужчина скончался на месте, — написал Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника над различными регионами страны. Атаки продолжались с 23:00 до 07:00. По информации ведомства, сбитые дроны были замечены над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областями. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Московский регион.

До этого Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
атаки
погибшие
