В Белгородской области погиб мирный житель при атаке ВСУ Гладков: в селе Почаево Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ

В селе Почаево Грайворонского округа погиб мирный житель при атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина скончался на месте от ранений, вызванных детонацией FPV-дрона.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника над различными регионами страны. Атаки продолжались с 23:00 до 07:00. По информации ведомства, сбитые дроны были замечены над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областями. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Московский регион.

До этого Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.