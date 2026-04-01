Черноморский флот отражает крупную атаку ВСУ в Севастополе Развожаев: в Севастополе силы ПВО и Черноморский флот сбили две воздушные цели

В Севастополе силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. Уже сбито две вражеские воздушные цели.

В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 2 воздушных цели. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Не пренебрегайте мерами безопасности! — написал Развожаев.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара ВСУ по районному центру Суземка погиб один человек, шесть получили ранения. По его словам, для атаки использовались реактивные снаряды чешского производства «Вампир».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после удара ВСУ по зданию правительства пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Он получил осколочные ранения. Также к врачам обратились две женщины: одна из них — сотрудница администрации, а вторая — местная жительница.