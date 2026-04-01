Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 апреля 2026 в 00:21

Черноморский флот отражает крупную атаку ВСУ в Севастополе

Развожаев: в Севастополе силы ПВО и Черноморский флот сбили две воздушные цели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Севастополе силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. Уже сбито две вражеские воздушные цели.

В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 2 воздушных цели. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Не пренебрегайте мерами безопасности! написал Развожаев.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара ВСУ по районному центру Суземка погиб один человек, шесть получили ранения. По его словам, для атаки использовались реактивные снаряды чешского производства «Вампир».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после удара ВСУ по зданию правительства пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Он получил осколочные ранения. Также к врачам обратились две женщины: одна из них — сотрудница администрации, а вторая — местная жительница.

Севастополь
Михаил Развожаев
ПВО
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Общество

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.