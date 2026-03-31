Забыла про оладьи. Эти чудо-лепешки на молоке пышнее, мягче и готовятся из тех же продуктов

Беру молоко, муку и дрожжи — и жарю на сковороде лепешки, которые напоминают мне детство, когда я готовила их вместе с дрожжевыми оладушками.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, пухлые лепешки с хрустящей корочкой и мягкой, воздушной мякотью, которая тает во рту, а сливочное масло придает им нежный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 650 мл молока, 500 г муки, 15 г прессованных дрожжей, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 50 г сливочного масла, 1/2 чайной ложки соли, растительное масло для жарки. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Добавьте яйца, растопленное масло, соль, постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1 час.

Обомните тесто, разделите на небольшие шарики, раскатайте в лепешки. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжаривайте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, медом или просто к чаю — такие лепешки согревают и возвращают в детство.

Проверено редакцией
