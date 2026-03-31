Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:57

В «Сербиягазе» сообщили о гарантиях поставок газа из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Продление соглашения о поставках российского газа в Сербию подтверждает сохранение стабильных поставок энергоресурсов, заявил директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии. Белград также рассматривает дополнительные источники поставок и развитие инфраструктуры.

Это соглашение между [сербским лидером Александаром] Вучичем и [президентом РФ Владимиром] Путиным ясно показывает, что Россия не оставит Сербию без газа, — сказал Баятович.

Сербская сторона параллельно рассматривает возможность расширения сотрудничества с другими поставщиками энергоресурсов. В частности, планируется проведение переговоров с Азербайджаном о дополнительных поставках углеводородов. Кроме того, продолжается развитие газотранспортной инфраструктуры. Ожидается, что строительство газового интерконнектора с Румынией будет завершено до конца текущего года.

Ранее Вучич сообщил о продлении соглашения с Россией по поставкам газа. По его словам, договор был продлен на три месяца на благоприятных условиях после разговора с Путиным. Глава республики также отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере медицины и участие российских компаний в проектах в Сербии. По словам президента, достигнутые договоренности позволят сохранить выгодные условия поставок.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.