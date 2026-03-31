Выдержат любую жару и зацветут на бедной почве — эти 10 многолетников как тракторы. Посадили и забыли

Создать эффектный сад можно даже там, где почва далека от идеальной, а полив бывает от случая к случаю. Есть растения, которые буквально «заточены» под сложные условия: они не боятся жары, не требуют плодородия и при этом стабильно цветут. Делюсь десяткой проверенных многолетников, которые ведут себя как настоящие выживальщики.

  1. Очиток (Sedum) — абсолютный лидер по выносливости: запасает влагу в листьях и растет даже на камнях.
  2. Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) — крупные цветы и устойчивость к засухе делают ее фаворитом солнечных участков.
  3. Тысячелистник (Achillea millefolium) — быстро разрастается, цветет долго и не требует ухода.
  4. Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) — идеальна для жары и бедной почвы, главное — хороший дренаж.
  5. Коровяк (Verbascum) — высокий и эффектный, отлично чувствует себя на песке и солнце.
  6. Шалфей дубравный (Salvia nemorosa) — цветет обильно и отпугивает вредителей.
  7. Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata) — создает воздушные «облака» даже на сухих участках.
  8. Армерия приморская (Armeria maritima) — компактная и выносливая, идеальна для каменистых мест.
  9. Молодило (Sempervivum) — растет там, где другие не выживают, практически без ухода.
  10. Энотера (Oenothera) — цветет все лето и спокойно переносит засуху.

Эти растения — идеальный выбор для ленивого, но красивого сада. Минимум ухода, максимум декоративности — именно то, что нужно для сложных участков.

Проверено редакцией
Общество
Торт без миксера и коржей: ленивый десерт «Дамские пальчики», который тает во рту
Общество
Беру три продукта — готовлю идеальную глазурь для кулича: не течет и не липнет — самый простой рецепт на Пасху
Общество
Этим вы убиваете урожай: все об избыточном внесении удобрений и потере плодов
Общество
Можно высаживать уже в апреле: эти цветы не боятся весенних заморозков. Ленивая клумба с неприхотливыми растениями
Семья и жизнь
Развели пылюку? Узнайте, какие комнатные растения очистят воздух в спальне
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

