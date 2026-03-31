Готовлю вместо надоевших сырников эти финтифлюшки: пышные, воздушные, с хрустящей корочкой и тающей начинкой

Беру творог, кефир и муку — и за полчаса на столе гора румяных булочек, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их перевернуть.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, чуть сладковатое тесто, а внутри — творожное облако с легкой ванильной ноткой, которое буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 1 стакан кефира, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соды, щепотка соли, 350 г муки; для начинки — 300 г творога, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйцо, сахар, соль, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, не липнущее тесто.

Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар и ванилин, перемешайте до однородности. Тесто разделите на небольшие шарики, каждый раскатайте в лепешку, в центр выложите творожную начинку, защипните края, придавая форму круглых булочек. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите финтифлюшки швом вниз, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.

Подавайте горячими со сметаной, медом или просто к чаю — эти финтифлюшки станут вашим любимым лакомством.

Мария Левицкая
