Аномалия на орбите «украла» спутник у Starlink Система Starlink потеряла связь со спутником из-за аномалии на орбите

Система спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска потеряла связь со спутником на высоте около 560 километров из-за аномалии на орбите, сообщила пресс-служба компании в соцсетях. По предварительной информации, произошедшее не повлияет на предстоящий запуск миссии Artemis II и не угрожает МКС.

В воскресенье, 29 марта, на спутнике Starlink 34343 произошла аномалия на орбите, что привело к потере связи со спутником на высоте примерно 560 километров над Землей. Команды SpaceX и Starlink активно работают над выявлением первопричины, — сказано в публикации.

Ранее западные журналисты сообщили, что российские спутники «Рассвет» могут стать альтернативой Starlink. Недавно российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нужно урегулировать работу низкоорбитальных спутников типа Starlink на международном уровне. По его словам, Россия на встрече членов СБ ООН подчеркивала, что подобные системы должны уважать суверенитет других стран.