Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 12:24

Аномалия на орбите «украла» спутник у Starlink

Аномалия на орбите «украла» спутник у Starlink

Фото: Roscosmos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Система спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска потеряла связь со спутником на высоте около 560 километров из-за аномалии на орбите, сообщила пресс-служба компании в соцсетях. По предварительной информации, произошедшее не повлияет на предстоящий запуск миссии Artemis II и не угрожает МКС.

В воскресенье, 29 марта, на спутнике Starlink 34343 произошла аномалия на орбите, что привело к потере связи со спутником на высоте примерно 560 километров над Землей. Команды SpaceX и Starlink активно работают над выявлением первопричины, — сказано в публикации.

Ранее западные журналисты сообщили, что российские спутники «Рассвет» могут стать альтернативой Starlink. Недавно российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нужно урегулировать работу низкоорбитальных спутников типа Starlink на международном уровне. По его словам, Россия на встрече членов СБ ООН подчеркивала, что подобные системы должны уважать суверенитет других стран.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, что Россия не будет делать ради Запада
Пасынка рок-музыканта Намина осудили за убийство родственников
Стало известно, как помогают потерявшим зрение бойцам СВО в Подмосковье
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Лерчек погасила долг перед ФНС
В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки
Врач озвучила правила составления апрельского гардероба
Отец Маска рассказал о любимом городе в России
Кабмин выделил деньги на поддержку детей военных
Названы тревожные последствия переизбрания Орбана
В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке
Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне
«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров
Почему не работает Telegram сегодня, 31 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 31 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре
Юрист рассказала, когда открывается запись в школы
Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026
В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам
Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.