09 мая 2026 в 09:40

В Москве начались плановые отключения интернета

В центральных районах Москвы начались плановые отключения мобильного интернета. Минцифры предупреждало, что 9 мая доступ к Сети будет ограничен даже для ресурсов из белых списков в целях обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

В связи с введенными мерами горожанам и гостям столицы рекомендовано заранее переключиться на использование домашнего интернета. Также для стабильной связи в период действия ограничений специалисты советуют пользоваться доступными сетями Wi-Fi.

Ранее стало известно, что Минцифры обсуждает с правоохранительными органами и спецслужбами создание специального перечня интернет-ресурсов для Москвы. Власти желают сохранить доступ к важным сайтам в те периоды, когда мобильный интернет отключается в целях обеспечения безопасности.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет. Дипломат напомнила, что отключения связи создают неудобства, но они необходимы для безопасности. По ее словам, приоритетом остается защита граждан, в том числе детей.

