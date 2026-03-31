В ТПП объяснили, как бизнесу работать с Ираном в условиях конфликта

В ТПП объяснили, как бизнесу работать с Ираном в условиях конфликта Глава ТПП Катырин: бизнесу важен риск-менеджмент при работе с Ираном

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана российский бизнес вынужден срочно адаптироваться к новым условиям и ключевым инструментом выживания компаний становится грамотный риск-менеджмент, заявил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной (ТПП) РФ Сергей Катырин. Несмотря на текущие сложности, бизнес не отказывается от сотрудничества с Ираном, а перестраивает подходы, уточнил он.

В текущих условиях на первый план выходит риск-менеджмент. Компании сокращают горизонты планирования, внимательнее относятся к финансовым и юридическим условиям сделок. По сути, меняется сама логика внешней торговли: бизнес начинает работать не только с рынками, но и с рисками этих рынков, — сказал Катырин.

По его словам, фундаментальные экономические связи никуда не исчезают: партнеры заинтересованы в сохранении сотрудничества после урегулирования ситуации.

Катырин добавил, что заседание Российско-иранского делового совета при ТПП 10 марта было посвящено поиску решений: развитию альтернативных транспортных маршрутов, использованию расчетов в национальных валютах и усилению прямого взаимодействия компаний.

Ранее Сергей Катырин заявил, что разворот России на Восток состоялся, но о полном замещении европейских рынков говорить пока рано. Он пояснил, что, несмотря на значительное расширение работы с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока, российский бизнес сталкивается с практическими сложностями.