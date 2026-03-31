31 марта 2026 в 12:42

Лавров заявил о нацеливании гегемонов на страны ШОС и БРИКС

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) становятся объектами агрессивного противодействия тех, кто привык жить за чужой счет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам. По его словам, в мире сейчас происходит активная перестройка существующего порядка. Трансляция выступления главы ведомства шла на сайте МИД РФ.

По сути дела, не только Россия и Китай, но и другие государства БРИКС, ШОС и все более или менее независимые центры силы и развития становятся объектом агрессивного противодействия со стороны тех, кто привык жить за чужой счет и ощущать себя гегемоном, — отметил он.

Ранее посол Ирана Казем Джалали отметил, что Исламская Республика воспринимает членство в БРИКС и ШОС, а также сотрудничество с ЕАЭС как практический инструмент для формирования справедливого экономического порядка. По его словам, эти институты позволяют ослабить доминирование Запада над мировыми процессами.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин обратил внимание на то, что западные страны, будучи в меньшинстве, пытаются изменить архитектуру сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, такие действия ведут к росту числа конфликтов и кризисов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, что Россия не будет делать ради Запада
Пасынка рок-музыканта Намина осудили за убийство родственников
Стало известно, как помогают потерявшим зрение бойцам СВО в Подмосковье
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Лерчек погасила долг перед ФНС
В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки
Врач озвучила правила составления апрельского гардероба
Отец Маска рассказал о любимом городе в России
Кабмин выделил деньги на поддержку детей военных
Названы тревожные последствия переизбрания Орбана
В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке
Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне
«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров
Почему не работает Telegram сегодня, 31 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 31 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре
Юрист рассказала, когда открывается запись в школы
Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026
В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам
Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

