Лавров заявил о нацеливании гегемонов на страны ШОС и БРИКС

Страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) становятся объектами агрессивного противодействия тех, кто привык жить за чужой счет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам. По его словам, в мире сейчас происходит активная перестройка существующего порядка. Трансляция выступления главы ведомства шла на сайте МИД РФ.

По сути дела, не только Россия и Китай, но и другие государства БРИКС, ШОС и все более или менее независимые центры силы и развития становятся объектом агрессивного противодействия со стороны тех, кто привык жить за чужой счет и ощущать себя гегемоном, — отметил он.

Ранее посол Ирана Казем Джалали отметил, что Исламская Республика воспринимает членство в БРИКС и ШОС, а также сотрудничество с ЕАЭС как практический инструмент для формирования справедливого экономического порядка. По его словам, эти институты позволяют ослабить доминирование Запада над мировыми процессами.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин обратил внимание на то, что западные страны, будучи в меньшинстве, пытаются изменить архитектуру сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, такие действия ведут к росту числа конфликтов и кризисов.