Посол Ирана раскрыл, какие международные структуры ослабят монополию Запада

Иран воспринимает членство в БРИКС и ШОС, а также сотрудничество с ЕАЭС как практический инструмент для формирования справедливого экономического порядка, заявил в интервью NEWS.ru посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали. По его словам, эти институты позволяют ослабить доминирование Запада над мировыми процессами.

Мы неоднократно подчеркивали, что Иран рассматривает членство и активное участие в таких механизмах, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз, как практический инструмент формирования многополярного и справедливого экономического порядка. Он может в различных аспектах ослабить доминирование Запада над мировыми экономическими зонами, — указал дипломат.

Джалали подчеркнул, что в финансовой сфере страны — участницы объединений уже прорабатывают конкретные меры. Среди них — использование национальных валют в двусторонней и многосторонней торговле, подключение к независимым платежным системам, включая BRICS Pay, и постепенное объединение незападных банков.

Страны — члены организаций при участии других государств Глобального Юга могут укрепить сотрудничество в таких областях, как промышленность, энергетика, торговля и логистика. Это может включать развитие МТК «Север — Юг», заключение соглашений о свободной и преференциальной торговле, реализацию совместных проектов в области нефти, газа и нефтехимии, а также трансфер технологий и инвестиции, — резюмировал посол.

