Посол Ирана раскрыл, какие международные структуры ослабят монополию Запада

Посол Джалали: БРИКС, ШОС и ЕАЭС способны ослабить монополию Запада

Казем Джалали Казем Джалали Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Иран воспринимает членство в БРИКС и ШОС, а также сотрудничество с ЕАЭС как практический инструмент для формирования справедливого экономического порядка, заявил в интервью NEWS.ru посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали. По его словам, эти институты позволяют ослабить доминирование Запада над мировыми процессами.

Мы неоднократно подчеркивали, что Иран рассматривает членство и активное участие в таких механизмах, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз, как практический инструмент формирования многополярного и справедливого экономического порядка. Он может в различных аспектах ослабить доминирование Запада над мировыми экономическими зонами, — указал дипломат.

Джалали подчеркнул, что в финансовой сфере страны — участницы объединений уже прорабатывают конкретные меры. Среди них — использование национальных валют в двусторонней и многосторонней торговле, подключение к независимым платежным системам, включая BRICS Pay, и постепенное объединение незападных банков.

Страны — члены организаций при участии других государств Глобального Юга могут укрепить сотрудничество в таких областях, как промышленность, энергетика, торговля и логистика. Это может включать развитие МТК «Север — Юг», заключение соглашений о свободной и преференциальной торговле, реализацию совместных проектов в области нефти, газа и нефтехимии, а также трансфер технологий и инвестиции, — резюмировал посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военное присутствие США на Ближнем Востоке вместо укрепления безопасности создало дополнительные угрозы для региона. Так дипломат прокомментировала эвакуацию американских баз из ряда арабских государств.

Елена Васильченко
Е. Васильченко
