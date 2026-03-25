25 марта 2026 в 17:58

Захарова раскрыла, как базы США повлияли на безопасность Ближнего Востока

Захарова: присутствие ВС США создало угрозы для стран Ближнего Востока

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Военное присутствие США на Ближнем Востоке вместо укрепления безопасности создало дополнительные угрозы для региона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Так дипломат прокомментировала эвакуацию американских баз из ряда арабских государств.

Происходящие драматические, трагические события в зоне Персидского залива наглядно демонстрируют, что присутствие Вооруженных сил США в этом регионе вместо укрепления безопасности лишь создает дополнительные угрозы для всех расположенных там стран, — подчеркнула она.

В ходе противостояния с США Иран наносит удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так, 21 марта стало известно, что Вооруженные силы Исламской Республики атаковали базу «Виктория» в иракском Багдаде. После попадания беспилотника на объекте начался пожар.

В отчете Центра стратегических и международных исследований сообщалось, что в целом удары Ирана по американским базам в регионе нанесли США ущерб в размере $800 млн. При этом основная часть разрушений пришлась на первые две недели конфликта.

Кристина Воронина
Антон Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву
Жесткий ответ за Белгород: ВС РФ нанесли удар возмездия по Западной Украине
«ФосАгро» рассказала об успешных кейсах импортозамещения в IT-сегменте
«Не будет последней целью»: Иран предупредил арабские страны о планах врага
Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта
Дмитриев предупредил ЕС о свинье, которую ему хочет подложить Украина
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» вышла замуж
Ливан назвал число жертв после ударов Израиля
МИД Армении заявил о жизнеспособности мира с Азербайджаном
Спальня, в которой легко дышать: роль текстиля в ощущении пространства
Что известно о риске ядерной аварии из-за конфликта на Ближнем Востоке
Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа
Хакеры использовали популярный музыкальный сервис для кражи средств
Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к двум десяткам
«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками
«Решили за меня»: на Аллее славы ЦСКА установили бюст Владимира Пономарева
«Ну, запил»: пациент рассказал, как ему сломали ребра в рехабе «Свобода»
Минэнерго сообщило о «прайм-эре» российского рынка топлива
Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

