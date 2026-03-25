Захарова раскрыла, как базы США повлияли на безопасность Ближнего Востока

Военное присутствие США на Ближнем Востоке вместо укрепления безопасности создало дополнительные угрозы для региона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Так дипломат прокомментировала эвакуацию американских баз из ряда арабских государств.
Происходящие драматические, трагические события в зоне Персидского залива наглядно демонстрируют, что присутствие Вооруженных сил США в этом регионе вместо укрепления безопасности лишь создает дополнительные угрозы для всех расположенных там стран, — подчеркнула она.
В ходе противостояния с США Иран наносит удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так, 21 марта стало известно, что Вооруженные силы Исламской Республики атаковали базу «Виктория» в иракском Багдаде. После попадания беспилотника на объекте начался пожар.
В отчете Центра стратегических и международных исследований сообщалось, что в целом удары Ирана по американским базам в регионе нанесли США ущерб в размере $800 млн. При этом основная часть разрушений пришлась на первые две недели конфликта.