31 марта 2026 в 12:27

«Невосполнимая потеря»: ушел из жизни олимпийский чемпион по гандболу

В Бресте умер олимпийский чемпион по гандболу и тренер Эдуард Кокшаров

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Олимпийский чемпион по гандболу и главный тренер белорусского клуба «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров скончался на 51-м году жизни, сообщила пресс-служба команды. За свою блестящую карьеру спортсмен не только завоевал золото Олимпиады, но и становился чемпионом мира, а также победителем Лиги чемпионов, оставив колоссальное наследие в истории этого вида спорта.

Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ереване увековечили память легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна, переименовав в его честь одну из улиц города. Новое название получила транспортная артерия, прилегающая к главному стадиону столицы Армении «Раздан». Спортсмен занимал особое место в истории футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года.

До этого чемпион СССР 1972 года и бронзовый призер Олимпиады-1972 Юрий Елисеев умер на 77-м году жизни. В РФС выразили соболезнования родным и близким покойного спортсмена. Причина смерти не уточняется.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

