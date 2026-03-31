«Невосполнимая потеря»: ушел из жизни олимпийский чемпион по гандболу В Бресте умер олимпийский чемпион по гандболу и тренер Эдуард Кокшаров

Олимпийский чемпион по гандболу и главный тренер белорусского клуба «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров скончался на 51-м году жизни, сообщила пресс-служба команды. За свою блестящую карьеру спортсмен не только завоевал золото Олимпиады, но и становился чемпионом мира, а также победителем Лиги чемпионов, оставив колоссальное наследие в истории этого вида спорта.

Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности, — говорится в сообщении.

