«Железный человек»: Торгованов об умершем гандболисте Кокшарове

Тренер Торгованов: гандболиста Кокшарова называли железным человеком

Эдуард Кокшаров Эдуард Кокшаров Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров всегда был жизнерадостным человеком, заявил NEWS.ru главный тренер гандбольного клуба «Зенит» Дмитрий Торгованов. Он отметил, что спортсмен выдерживал любые нагрузки. Торгованов выразил соболезнования родным и близким Кокшарова.

Это такая плохая новость. Сам узнал об этом перед тренировкой. Эдуард был всегда жизнерадостным. Его всегда называли железным человеком. Он мог выносить любые нагрузки, даже не протяжении 120 минут. Выражаю соболезнования родственникам, — сказал Торгованов.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион по гандболу и главный тренер белорусского клуба «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров скончался на 51 году жизни. За свою блестящую карьеру он не только завоевал золото Олимпиады, но и становился чемпионом мира, а также победителем Лиги чемпионов, оставив колоссальное наследие в истории этого вида спорта. Представители клуба выразили глубокие соболезнования семье и близким тренера, подчеркнув масштаб его личности для мирового спортивного сообщества.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
