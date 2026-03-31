Земляника, голубика, виноград: ягоды, которые реально вырастить в квартире без дачи

Выращивание ягод на балконе — это не просто хобби, а возможность лакомиться свежими плодами прямо из собственной «квартирной плантации» даже без дачи.

Лидер среди балконных ягод — земляника садовая, особенно ремонтантные сорта, такие как «Домашний десерт», «Альпийская» или «Елизавета II». Эти растения прекрасно чувствуют себя в подвесных кашпо и ящиках глубиной от 20 см, цветут и плодоносят волнами с весны до глубокой осени, не требуя сложного опыления.

Следующий фаворит — кустовая голубика. Для балкона выбирают низкорослые сорта («Нортблю», «Блюкроп»), которым нужен кислый грунт (специальный для вересковых) и горшок объемом не менее 10–15 литров. При регулярном поливе она радует сизыми ягодами с середины лета.

Малина, вопреки стереотипам, тоже может стать балконным жителем. Штамбовые и карликовые сорта («Таруса», «Гном», «Желтый гигант») выращивают в больших контейнерах, обеспечивая опорой. На южном, хорошо освещенном балконе можно попробовать и виноград из контейнерных сортов.

Ранее сообщалось, чем посыпать огород, чтобы исчезли проволочник и медведка.