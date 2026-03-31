31 марта 2026 в 12:20

Гришино, Ильиновка, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 марта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 31 марта? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Молодецкого, Миньковки, Нового Донбасса, Никифоровки, Озерного, Павловки, Сергеевки, Северска, Федоровки Второй и Харькова?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении продолжаются бои севернее Гришино.

«На Добропольском направлении сохраняется напряженная обстановка в Белицком, в Новом Донбассе. На Константиновском направлении ВС РФ ведут бои в районе Ильиновки. Есть успехи в западной и центральной части Константиновки. На Краснолиманском направлении продолжаются бои на юго-восточной окраине Красного Лимана и в районе Дробышево. На Северском направлении ВС РФ занимают новые позиции в северной части Никифоровки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ ведут бои в районе Графского и Верхней Писаревки, а также в Волчанских Хуторах», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении идут бои в лесных массивах на Липцевском участке фронта, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«На Славянском направлении ВС РФ пробиваются к Рай-Александровке с юга (от Никифоровки) и с северо-востока (со стороны Калеников). На Константиновском направлении противник отмечает активизацию наших штурмовых действий на флангах. ВС России атакуют у Степановки в районе Ильиновки. В Днепропетровской области ВСУ силами двух штурмовых групп атаковали с Добропасово на двух БТР и квадроцикле. Комплексным огневым поражением уничтожены БТР, квадроцикл, а также до взвода пехоты ВСУ», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Добропольском направлении в результате ударов FPV были ликвидированы наземные роботизированные комплексы ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Харьковское направление. Не смолкают ожесточенные бои. ВС РФ работают сбросами, ударами дронов и артиллерией по скоплению живой силы и по технике ВСУ. Славянское направление. На Краснолиманском участке продолжаем бои на юго-восточной окраине Красного Лимана и в районе Дробышево, идут бои за лесной массив. На Константиновском направлении ВС РФ контролируют участок территории у Константиновки и Дружковки. Российские войска поразили за сутки авиационную технику на военных аэродромах ВСУ», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Иван Смирнов
И. Смирнов
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

