Гришино, Ильиновка, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 марта

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 31 марта? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Молодецкого, Миньковки, Нового Донбасса, Никифоровки, Озерного, Павловки, Сергеевки, Северска, Федоровки Второй и Харькова?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении продолжаются бои севернее Гришино.

«На Добропольском направлении сохраняется напряженная обстановка в Белицком, в Новом Донбассе. На Константиновском направлении ВС РФ ведут бои в районе Ильиновки. Есть успехи в западной и центральной части Константиновки. На Краснолиманском направлении продолжаются бои на юго-восточной окраине Красного Лимана и в районе Дробышево. На Северском направлении ВС РФ занимают новые позиции в северной части Никифоровки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ ведут бои в районе Графского и Верхней Писаревки, а также в Волчанских Хуторах», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении идут бои в лесных массивах на Липцевском участке фронта, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ

«На Славянском направлении ВС РФ пробиваются к Рай-Александровке с юга (от Никифоровки) и с северо-востока (со стороны Калеников). На Константиновском направлении противник отмечает активизацию наших штурмовых действий на флангах. ВС России атакуют у Степановки в районе Ильиновки. В Днепропетровской области ВСУ силами двух штурмовых групп атаковали с Добропасово на двух БТР и квадроцикле. Комплексным огневым поражением уничтожены БТР, квадроцикл, а также до взвода пехоты ВСУ», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Добропольском направлении в результате ударов FPV были ликвидированы наземные роботизированные комплексы ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Харьковское направление. Не смолкают ожесточенные бои. ВС РФ работают сбросами, ударами дронов и артиллерией по скоплению живой силы и по технике ВСУ. Славянское направление. На Краснолиманском участке продолжаем бои на юго-восточной окраине Красного Лимана и в районе Дробышево, идут бои за лесной массив. На Константиновском направлении ВС РФ контролируют участок территории у Константиновки и Дружковки. Российские войска поразили за сутки авиационную технику на военных аэродромах ВСУ», — сообщили военкоры.

