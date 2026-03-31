Россияне ответили, нужны ли школьникам осмотры у психиатра

Около 72% опрошенных россиян считают, что школьники обязательно должны проходить осмотры у психиатра, сообщает KP.RU. Еще 25% респондентов выступили против такой инициативы. Участие в исследовании приняли 2,1 тыс. человек.

Нужно начинать с врача-психотерапевта, а общение с врачом-психиатром нужно тем детям, у которых уже имеются признаки психического нездоровья, — заявил один из участников опроса.

Те, кто высказался против, выразили опасения о том, что ребенок во время беседы с таким специалистом может перенервничать и сказать что-то не то. Россияне опасаются, что инициатива может привести к постановке на учет здоровых детей.

Ранее психолог Сергей Ланг рассказал, что если у ребенка нет друзей и он ни с кем не общается, ему требуется психологическая помощь. Он подчеркнул, что профилактические занятия позволят предотвратить проблемы в будущем.