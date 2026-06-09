Названо число россиян, которые любят поесть перед сном

Около 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь, сообщает KP.RU. Участие в опросе приняли 1,1 тыс. человек.

Когда хочу — тогда и ем. Разве это важно, на ночь или нет? Иногда днем перебиваюсь перекусами, нет времени и возможности нормально поесть, тогда ем на ночь, что тут такого, — поделилась одна из участниц опроса.

Еще 47% респондентов заявили, что, напротив, стараются есть последний раз за несколько часов до сна и отмечают, что стали чувствовать себя лучше, когда перестали есть на ночь. Еще 1% опрошенных отметили вариант «другое».

Ранее гастроэнтеролог Вероника Корнилова рассказала, что свободная одежда поможет снизить негативное влияние позднего ужина на работу желудочно-кишечного тракта. По ее словам, обильные трапезы перед сном могут спровоцировать воспаление пищевода.