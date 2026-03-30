Психолог ответил, когда ребенку нужен специалист

Если у ребенка нет друзей и он ни с кем не общается, ему требуется психологическая помощь, рассказал «Радио 1» семейный психолог Сергей Ланг. Он подчеркнул, что профилактические занятия позволят предотвратить проблемы в будущем.

А родители часто отвергают какие-то проблемы, считают, что их ребенок самый золотой, хороший, умный. Если ваш ребенок мало с кем общается, много сидит в интернете — это уже повод обратиться к психологу, — рассказал Ланг.

Психолог отметил, что подобные проблемы должны отслеживать в образовательных учреждениях. По его словам, в школах также необходимо проводить коллективную работу по выявлению детей с проблемами коммуникации.

Ранее психолог Кристина Мизерная рассказала, что нельзя прививать детям чувство стыда. Она призвала не использовать в воспитании фразу «как тебе не стыдно».