31 марта 2026 в 12:07

В США раскрыли главную угрозу дефицита гелия из-за войны с Ираном

WSJ: дефицит гелия может нарушить производство чипов и беспилотников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к сокращению мировых запасов гелия, который используется для охлаждения оборудования, производства микросхем и работы аппаратов МРТ, пишет The Wall Street Journal. Газета сообщает, что дефицит этого газа также может затруднить выпуск беспилотников.

Причиной дефицита стал приостановленный экспорт природного газа из Катара, который является важным поставщиком гелия. Стоимость ресурса на мировом рынке увеличилась вдвое, и поставщики уже предупреждают, что могут возникнуть дальнейшие перебои с поставками и рост цен.

Прежде Катар экспортировал гелий через Ормузский пролив, который сейчас закрыт в связи с военными действиями США и Израиля. Даже если пролив откроется в ближайшее время, восстановление экспортных потоков может занять много времени, пишет издание.

Кроме того, 20 марта компания Qatar Energy сообщила, что удары Ирана по инфраструктуре Катара вывели из строя 17% мощностей страны по сжиженному природному газу, а их восстановление может занять более пяти лет. По прогнозам Reuters, сокращение производства гелия составит около 15%.

Ранее главный экономист компании BP Гарет Рэмзи заявлял, что нынешний энергетический кризис на Ближнем Востоке может войти в историю как самый тяжелый вызов для нефтяного рынка. Эксперт отметил, что участники рынка никогда прежде не сталкивались с перебоями поставок такого масштаба.

Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Российская ПВО за три часа сбила почти 150 украинских дронов
В Новороссийске обломки БПЛА попали в жилой дом
В Дагестане погибли спасенные из реки женщина и ребенок
Движение по Крымскому мосту остановили по неизвестной причине
В Новороссийске после падения обломков БПЛА начался пожар
SHOT сообщил, что на Кубани ПВО отразила несколько волн атак БПЛА
Число пострадавших при пожаре в калининградском ТЦ «Гиант» увеличилось
Женщина с ребенком оказались посреди пожара в ТЦ и смогли спастись
Очевидец рассказал о странной ситуации во время пожара в ТЦ Калининграда
Атака ВСУ оставила без света почти 500 тыс. абонентов ДНР
Стала известна судьба двух человек, унесенных течением реки в Дагестане
Иран назвал «признанием военных преступлений» угрозы США
Военные Дании готовятся «тепло» встретить США в Гренландии
Школьница провалилась под лед из-за пьяного мужчины
Старики и зэки в ВСУ, дуэли БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 5 апреля
«Полк смерти» ВСУ обзавелся карательной спецротой для наказания дезертиров
Несколько человек унесло течением реки в Дагестане
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

