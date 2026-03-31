В США раскрыли главную угрозу дефицита гелия из-за войны с Ираном WSJ: дефицит гелия может нарушить производство чипов и беспилотников

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к сокращению мировых запасов гелия, который используется для охлаждения оборудования, производства микросхем и работы аппаратов МРТ, пишет The Wall Street Journal. Газета сообщает, что дефицит этого газа также может затруднить выпуск беспилотников.

Причиной дефицита стал приостановленный экспорт природного газа из Катара, который является важным поставщиком гелия. Стоимость ресурса на мировом рынке увеличилась вдвое, и поставщики уже предупреждают, что могут возникнуть дальнейшие перебои с поставками и рост цен.

Прежде Катар экспортировал гелий через Ормузский пролив, который сейчас закрыт в связи с военными действиями США и Израиля. Даже если пролив откроется в ближайшее время, восстановление экспортных потоков может занять много времени, пишет издание.

Кроме того, 20 марта компания Qatar Energy сообщила, что удары Ирана по инфраструктуре Катара вывели из строя 17% мощностей страны по сжиженному природному газу, а их восстановление может занять более пяти лет. По прогнозам Reuters, сокращение производства гелия составит около 15%.

Ранее главный экономист компании BP Гарет Рэмзи заявлял, что нынешний энергетический кризис на Ближнем Востоке может войти в историю как самый тяжелый вызов для нефтяного рынка. Эксперт отметил, что участники рынка никогда прежде не сталкивались с перебоями поставок такого масштаба.