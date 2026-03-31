В российском регионе ликвидирован агент Киева, готовивший теракт

Силовики предотвратили террористический акт в Подмосковье, ликвидировав агента, который работал на Украину, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Известно, что мужчина совершал поджоги, а также контролировал схроны со взрывчаткой.

Злоумышленник, являвшийся гражданином России, планировал совершить теракт по указанию украинских спецслужб. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был нейтрализован. По данным ФСБ, мужчина работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в Белгородской области сотрудники ФСБ поймали 34-летнего гражданина, который шпионил в пользу Украины. Мужчина был завербован украинской военной разведкой через мессенджер и за деньги собирал данные о ситуации в приграничных районах.

До этого жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Предполагается, что 20-летний мужчина собирал данные о предприятии, производящем беспилотные летательные аппараты. Молодого человека уже задержали.