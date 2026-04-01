Пострадавших при пожаре в Нижнекамске спешно доставили в Москву

Пострадавших при пожаре в Нижнекамске спешно доставили в Москву МЧС: 10 пострадавших при пожаре на заводе в Нижнекамске эвакуированы в Москву

Пострадавшие при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим» были эвакуированы в Москву самолетом МЧС России, передает ТАСС. Всего в больницу доставали 10 человек.

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при происшествии в Нижнекамске. Всего в медицинские учреждения столицы будет доставлено 10 человек, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной взрыва называют неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель. Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла.

Позже медиков перевели в режим повышенной готовности после взрыва в Татарстане, на месте ЧП на заводе в Нижнекамске работали 19 бригад скорой помощи. Как уточнил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пострадавших эвакуируют в стационары. Еще шесть бригад скорой помощи должны в ближайшее время прибыть из Набережных Челнов, уточнил он.

До этого глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что в Таганроге в результате отражения воздушной атаки пострадали 17 многоквартирных и 27 частных домов. Также повреждены автомобили и остекление в школе № 26, одну женщину госпитализировали.