Раскрыто, почему Стармер может потерять пост из-за своих решений Дмитриев: Стармер может уйти в отставку из-за критики его решений в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку из-за накопившихся ошибок в управлении страной, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, действия британского лидера могут спровоцировать так называемую британскую революцию.

Дмитриев отметил, что вместо того, чтобы подать в отставку заранее, Стармер своими ошибочными решениями делает уход неизбежным. Он добавил, что пользователи соцсетей ранее пытались помочь премьер-министру уйти достойно.

По словам Дмитриева, экономическая ситуация в Великобритании усложняется из-за последствий войны с Ираном. Кроме того, январский опрос показал, что большинство граждан поддерживают идею отставки Стармера, что усиливает давление на премьер-министра.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп отказался от британской помощи в операции против Ирана. Трамп в присутствии лидеров G7 прямо заявил Стармеру, что сейчас уже поздно предоставлять поддержку. Речь шла об отказе Лондона предоставлять Соединенным Штатам доступ к своим военным базам для возможных ударов по Ирану.