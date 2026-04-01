Россияне смогут регистрироваться в отелях и санаториях без очередей и бумаг

Россияне смогут регистрироваться в отелях и санаториях без очередей и бумаг С 1 апреля россияне смогут регистрироваться в отелях через «Госуслуги»

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила, которые позволяют гражданам регистрироваться в гостиницах, санаториях и домах отдыха через мобильное приложение «Госуслуги», следует из данных на сайте российских справочно-правовых систем. Это упрощает процесс временного проживания и сокращает необходимость личного визита.

В постановлении правительства указано, что регистрация в отелях и аналогичных учреждениях возможна на основании данных из документов, удостоверяющих личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией или мобильного приложения федеральной системы «Госуслуги». Также с 1 марта граждане старше 18 лет могут воспользоваться мессенджером Max для оформления регистрации.

Нововведения позволят россиянам быстрее заселяться в туристические и санаторные учреждения по всей стране. Использование цифровых сервисов снизит нагрузку на администрацию и ускорит обработку данных о временном проживании.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш заявил: перевод квитанций за ЖКУ на «Госуслуги» должен быть добровольным, а не принудительным, чтобы не нарушать права пожилых граждан, которые не пользуются интернетом. По его словам, идея цифровизации сама по себе здравая и позволяет сэкономить ресурсы.