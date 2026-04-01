01 апреля 2026 в 05:17

«Солнцепек» испепелил пункты размещения ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, цели были выявлены в ходе разведки с использованием беспилотников. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 1 апреля?

«Солнцепек» уничтожил пункты размещения ВСУ в Запорожской области

Как уточнили в ведомстве, российские военные обнаружили скрытые места размещения личного состава ВСУ в зданиях одного из населенных пунктов, а также на укрепленных позициях в лесополосах поблизости. После получения данных о целях было принято решение о нанесении ударов.

«После уточнения координат целей экипажи тяжелых огнеметных систем „Солнцепек“ 35-й общевойсковой армии нанесли удары термобарическими снарядами по выявленным объектам», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени. Это позволило обеспечить высокую точность поражения целей и проконтролировать результаты ударов.

Также в ведомстве отметили, что при выполнении задачи применялись штатные российские системы связи и управления, что повысило эффективность взаимодействия подразделений.

Российская ПВО за март сбила более 11 тыс. украинских дронов

В марте российская ПВО перехватила более 11 тыс. украинских беспилотников, защищая воздушное пространство страны, передает РИА Новости. Наибольшее количество атак пришлось на 2 и 9 марта, когда было сбито 679 и 754 дрона соответственно.

Отмечается, что большинство атак были направлены на европейскую часть РФ. Российские средства ПВО продолжают работать на отражение угроз с воздуха.

ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Гришино

Бойцы 425-го штурмового полка ВСУ предприняли попытку контратаковать российские позиции в районе села Гришино в Донецкой Народной Республике, однако их операция провалилась, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам источника, противник потерял 46 солдат. Украинские военные хотели использовать погодные условия как прикрытие, однако их маневр был раскрыт.

«В результате скоротечного боя 46 солдат 425-го штурмового полка ВСУ ликвидированы, три боевые машины уничтожены», — отметил он.

Другая группа украинских военнослужащих из состава 152-й егерской бригады также попыталась продвинуться в районе Гришино, в результате чего завязался бой. При перестрелке погибли 12 солдат ВСУ, еще один сам сдался в плен российским военным.

Бойцы Южной группировки поразили 47 блиндажей и укрытий ВСУ

Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 47 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, 10 наземных робототехнических комплексов. Поражено два пункта управления БПЛА, а также 47 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 14 беспилотников противника», — сказал он.

