Российская ПВО за март сбила более 11 тыс. украинских дронов Российская ПВО в марте уничтожила более 11 тысяч беспилотников ВСУ

В марте российская ПВО перехватила более 11 тысяч украинских беспилотников, защищая воздушное пространство страны, передает РИА Новости. Наибольшее количество атак пришлось на 2 и 9 марта, когда было сбито 679 и 754 дрона соответственно.

Отмечается, что большинство атак были направлены на европейскую часть РФ. Российские средства ПВО продолжают работать на отражение угроз с воздуха.

Ранее губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и Центра соцзащиты.

До этого Дрозденко сообщил, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке ВСУ на Ленобласть. По его словам, угрозы их жизни нет.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.