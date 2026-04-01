01 апреля 2026 в 05:29

Президент Ирана назвал условия для прекращения войны

Пезешкиан: признание прав Ирана и репарации помогут завершить войну

Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Для разрешения конфликта на Ближнем Востоке необходимо признать права Тегерана и выплатить компенсацию, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X. Он подчеркнул, что только такие меры могут остановить войну в регионе.

Пезешкиан отметил, что в ходе переговоров с лидерами России и Пакистана подтвердил приверженность Тегерана миру в регионе. По его словам, прекращение войны возможно только при признании законных прав Ирана, выплате репараций и предоставлении международных гарантий против будущей агрессии.

Ранее Трамп заявил: военное противостояние на Ближнем Востоке не затянется и завершится в ближайшее время. По его словам, американские силы уже добились значительных успехов в подавлении противника. Также хозяин Белого дома уточнил, что текущие действия направлены лишь на окончательный подрыв военных возможностей Тегерана, после чего военное присутствие США будет сокращено.

До этого аналитики выразили мнение, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

