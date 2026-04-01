Украина получит свежую порцию миллионов от ЕС с замороженных активов РФ Каллас: ЕС выделил Украине €80 млн из прибыли от замороженных российских активов

ЕС выделил Украине дополнительно €80 млн (около 7,5 млрд рублей), заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Киеве. По ее словам, средства получены за счет прибыли от замороженных российских активов

Эти деньги предназначены для поддержки государственных нужд и укрепления экономики страны, подчеркнула глава евродипломатии. Каллас также призвала усиливать санкции против России, а не ослаблять их.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил: Украина снова затянула принятие законопроектов, необходимых для получения финансирования от западных партнеров, из-за чего Киев не получил в общей сложности $7,85 млрд (638 млрд рублей). По его словам, не были выполнены условия ни одного из крупных кредиторов: ни МВФ, ни Всемирного банка, ни ЕС.

