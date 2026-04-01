01 апреля 2026 в 04:14

Украина получит свежую порцию миллионов от ЕС с замороженных активов РФ

Каллас: ЕС выделил Украине €80 млн из прибыли от замороженных российских активов

ЕС выделил Украине дополнительно €80 млн (около 7,5 млрд рублей), заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Киеве. По ее словам, средства получены за счет прибыли от замороженных российских активов

Эти деньги предназначены для поддержки государственных нужд и укрепления экономики страны, подчеркнула глава евродипломатии. Каллас также призвала усиливать санкции против России, а не ослаблять их.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил: Украина снова затянула принятие законопроектов, необходимых для получения финансирования от западных партнеров, из-за чего Киев не получил в общей сложности $7,85 млрд (638 млрд рублей). По его словам, не были выполнены условия ни одного из крупных кредиторов: ни МВФ, ни Всемирного банка, ни ЕС.

сообщалось, что с 25 марта жители северных районов Эстонии — Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа — ежедневно получают СМС-сообщения о беспилотной угрозе. Это связано с пролетом украинских боевых дронов над их территориями. Страны Балтии официально разрешили ВСУ использовать их воздушное пространство.

Пострадавших при пожаре в Нижнекамске спешно доставили в Москву
Танкер в Персидском заливе получил неожиданный «привет» неизвестного снаряда
Раскрыто, почему Стармер может потерять пост из-за своих решений
В России изменился максимальный процент переплаты по микрозаймам
Глава судебной власти Ирана погиб при воздушной атаке в Тегеране
Самолет Ан-26 разбился над Крымом: жертвы, причины крушения, что известно
Провал переговоров Зеленского с США: когда Трамп полностью «сольет» Украину
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на учебное оборудование в школах
Оперштаб сообщил о падении обломков БПЛА на Кубани
Американские солдаты устроили опасную забаву на дороге в Баварии
В России начался весенний призыв в армию
Российская ПВО за март сбила более 11 тыс. украинских дронов
€1 млн за раз на одежду и украшения: на чем зарабатывают Зеленский с женой
«У нас все хорошо»: Трамп оценил ход операции против Ирана
Российские школы открыли прием в первые классы
Трамп заявил о планах США завершить операцию против Ирана
Стало известно о паузе в переговорах по Украине
Раскрыта причина крушения самолета Ан-26
Минобороны сообщило о гибели 29 человек при крушении самолета Ан-26
Дальше
Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
